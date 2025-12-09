NEXCO東日本によりますと、先ほどの地震の影響で、北海道と東北の太平洋側では有料道路や高速道路の一部区間で通行止めとなりました。NEXCO東日本によりますと、きょう（9日）午前1時時点で、下記の区間で上下線とも通行止めとなりました。▼道央道・白老IC〜新千歳空港IC▼日高道・苫小牧東IC〜八戸IC▼八戸道・浄法寺IC〜八戸IC、八戸IC〜八戸北IC▼百石道路・八戸北IC〜下田百石IC