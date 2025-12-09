【被害情報まとめ】日本テレビの調べによる、9日午前1時55分現在の地震による青森と北海道の被害まとめです。■青森市内青森県の青森市内では、消防によりますと、火災が1件発生していて、ケガ人が1人いるということです。詳しい容体は分かっておらず、消防は火災の対応にあたっています。■青森・八戸市震度6強を観測した青森県・八戸市の消防本部によりますと、午前1時40分現在、建物からの救助が3件あり、ケガ人が12人いるとい