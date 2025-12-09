北海道電力によりますと、北海道と本州を結ぶ電力ケーブルの1本が地震発生直後に停止したということです。現状、電力の供給に影響はないとしています。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）北海道電力は、非常災害対策本部を設置して、状況の確認を進めているということです。北海道電力管内では苫東厚真火力発電所の2号機が地震直後の8日午後11時18分に緊急停止しています。（ANNニュース）