気象庁は青森県で震度６強を観測した今回の地震について運用開始後では初となる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。これは日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合にその後に発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかけるものです。【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間気象庁は今回の地震を受けて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を2022年の運用開始以降初めて発表しまし