ウクライナのゼレンスキー大統領が8日、イギリス・ロンドンでイギリス、フランス、ドイツ3か国の首脳と会談しました。アメリカが提示した和平案や次の段階の取り組みについて話し合われたものとみられます。ゼレンスキー大統領との会談はイギリスのスターマー英首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相が出席し、およそ2時間にわたっておこなわれました。ロイター通信によりますと、各国は停戦が成立した場合に備え、