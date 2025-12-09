気象庁は９日午前２時、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。同情報が発表されたのは、２０２２年１２月に運用が始まって以来、初めて。対象地域は北海道から千葉県にかけた太平洋沿岸などの１８２市町村。内閣府は、今後１週間はすぐに逃げられる態勢を維持するなど「特別な備え」を取るよう呼びかけている。