８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７・５と推定される。気象庁は、北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報を発令した。気象庁は９日午前２時４５分に警報を津波注意報に切り替えた。その後、午前６時２０分に津波注意報を解除した。主な震度は次の通り。◇▽震度６弱青森県おいらせ町、階上町▽震度