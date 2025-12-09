青森県・八戸市の消防本部によりますと、9日午前1時40分現在、建物からの救助が3件あり、ケガ人が12人いるということです。ケガの程度については現在調査中です。また、市内では「アパートの外の階段が倒壊した」「玄関が開かない」などの通報のほか、「道路に水があふれている」「道路が陥没している」「マンホールから水が噴出している」などの通報があったということです。