9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万280円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては301.94円安。出来高は7293枚となっている。 TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.81ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50280