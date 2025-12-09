気象庁はきのう午後11時15分ごろ、青森県東方沖で発生した最大震度6強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。気象庁は、政府やそれぞれの自治体からの呼びかけに従って防災対応をとるよう求めています。きのう午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は青森県東方沖で、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.5となっています。これを受け、気象庁は「北海道・三