気象庁は、9日午前1時57分に津波観測に関する情報を発表しました。津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。9日午前1時56分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞・