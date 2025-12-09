青森県警本部によりますと、危機管理課を設置し現在、地震の被害に関する情報をとりまとめているということです。これまでに県警本部には午前0時40分時点で、「家が傾いて、ドアが開かずに出られない」といった110番通報が5件入っているということです。また、消防によりますと五所川原市で70代くらいの女性が落下物にあたり病院に運ばれました。また、六ヶ所村でも70代の女性が自宅で転んで頭を打ち病院に運ばれたということです