青森県で震度6強を観測した地震で、気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。これは、大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。この情報の対象となるのは、北海道から千葉県までの7道県182の市町村です。国は事前の避難は求めませんが、地震の発生から1週間、大規模な地震の発生に注意し、日頃からの備えを見直し、揺れを感じたり津波が発生したりした場合は、