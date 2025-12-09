ÀÄ¿¹¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬ ¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤¹¤®¤ËÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²­¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤3¸©¤ÏÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º¬¼¼²­¤«¤é»°Î¦²­¤Ë¤«¤±¤Æ¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É8¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¡¢Ê¿»þ¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢È÷¤¨¤ÎºÆ³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃÏ¿Ì¾ðÊó¡ÛÅì³¤3¸©¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬ ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ6