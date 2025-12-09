日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で東北の太平洋側では有料道路や高速道路で、通行止めや速度規制が実施されているということです。日本道路交通情報センターによりますと、きょう（9日）午前1時時点で、青森県の太平洋側を走る有料百石道路の下田百石ICと、八戸道の浄法寺ICの間は両方向とも通行止めになっているということです。八戸道では、八戸ICと八戸JCTの間で両方向とも通行止めになっているとのことです