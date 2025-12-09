気象庁は、午後11時15分ごろに青森県で最大震度6強を観測した地震について会見を行い、「今後、さらに強い揺れが発生するおそれもある」として注意を呼びかけました。気象庁によりますと、この地域では過去に大地震が発生してから1週間程度の間に、同じ程度の地震が続発したことがあるということです。気象庁の担当者は「1週間程度、特に今後2〜3日間は、今回の地震と同じ最大震度6強程度の地震に注意してほしい」としたうえで、「