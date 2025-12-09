青森市で起きた火災の現場＝9日午前1時23分青森県で震度6強を記録した地震で、北海道と青森で複数のけが人が出た。北海道、青森、岩手、宮城、福島の5道県で自治体が住民に避難指示を出した。各地の自治体や消防によると、青森では東北町で道路が陥没して男性1人が、五所川原市では70代女性が自宅で落下物により、けがをした。おいらせ町によると、60代女性が倒れてきたたんすで頭に切り傷を負った。いずれも意識はある。青森