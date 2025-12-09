リヴァプールは9日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のインテル戦に向けた招集メンバーを発表。エジプト代表FWモハメド・サラーが招集外となった。昨シーズン、アルネ・スロット監督の下、プレミアリーグを制覇したリヴァプールはこの夏の移籍市場で戦力の刷新を敢行。コロンビア代表FWルイス・ディアスやウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスらがクラブから離れ、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ、フランス代表FWウーゴ・