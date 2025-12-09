8日、午後11時16分、東北地方で最大震度6強、マグニチュード7.6の地震が発生した。この地震で、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ている。気象庁は9日に会見を行った。【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間会見冒頭「揺れの強かった地域については、家屋の倒壊や土砂災害の危険がある。今後の地震や雨に十分注意していただくようにお願いしたい。また危険な場所に立ち入らないようにお願いしたい。