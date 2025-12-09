青森県沖で起きた最大震度6強の地震をうけ、防衛省・自衛隊は、青森県八戸市の海上自衛隊八戸航空基地で避難者の受け入れを始めた。防衛省によると、9日午前1時半現在、近隣住民の車約150台が基地に避難している。また、陸上自衛隊は被害状況を把握するため、初動対処部隊「ファスト・フォース」を揺れが大きかった地域に派遣した。各自治体の災害情報共有システム「Lアラート」によると、午前1時半現在、あわせて5万2千世帯、10万