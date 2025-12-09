各交通機関の情報です。JR東日本によりますと東北新幹線では地震の影響により現在、3カ所で車両が停止しています。それぞれ福島駅、北上駅で止まっているほか、八戸駅〜七戸十和田駅の間では新幹線の車両1本が立ち往生しているということです。立ち往生している車両には乗客94人が乗っていて今のところ、けが人や体調不良の人はいないということです。また脱線などの情報はないということです。続いて高速道路の情報です。日本道路