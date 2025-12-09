北海道電力によると、地震の影響で、北海道厚真町の苫東厚真火力発電所2号機が緊急停止した。北海道電の主力火力発電所で、電力供給に影響は出ていないという。北海道と本州を結ぶ海底ケーブルで電力を融通し合う「北本連系線」1本が地震直後に停止。同社は非常災害対策本部を設置し、状況の確認を進めている。