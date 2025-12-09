青森ガスによりますと、青森市内に供給しているガスについて、ガスが使用できないなどの大きな異常やガス臭いなどの通報は発生していないということです。また、青森市水道局によりますと、これまでに被害の状況は確認されていないということです。八戸市とその周辺地域を管轄する八戸圏域水道企業団によりますと、地震の後、数件の通報が寄せられていて、通報内容や被害状況を現在調査しているということです。一方、東北電力に寄