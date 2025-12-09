警察庁によりますと9日午前0時半現在、北海道で40件、青森県で13件、合わせて53件の110番通報が入っています。電線が垂れ下がっている、壁が損壊した、火災が起きているなどの内容で、人的被害や要救助事案についてはこれまでに情報がないということです。