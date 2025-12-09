気象庁は、きのう午後11時15分ごろ、青森県で最大震度6強を観測した地震について会見を行っています。先月（11月）9日にも三陸沖でM6.9の地震が発生し津波が観測されましたが、この地震と今回の地震について「今回の震源は青森県東方沖で、震源が200キロ以上離れている。直接の関係はないと考えられる」としています。