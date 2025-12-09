消防によりますと、8日午後11時半すぎ、青森県六ヶ所村で70代の女性が転倒し、頭をけがして病院に運ばれましたが軽傷です。また、野辺地町では、地震の影響で住宅の壁が崩れる被害がありましたが、けが人はいないということです。