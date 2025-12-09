青森・八戸市の広域消防本部によりますと、地震の影響で119番通報が相次いでいます。八戸市、および三戸町や五戸町など管内の自治体では、「灯油のホームタンクが倒れてオイルの匂いがする」「ガスの臭いが充満している」「物が倒れている」「電線が切れて垂れ下がっている」「水道管が破裂した」などの消防への通報が20件近く入っているということです。また、消防本部内では、棚に置いてあるものが複数落ちるなどの被害が確認さ