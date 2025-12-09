青森県で最大震度6強を観測した地震をうけて、気象庁は会見をひらき、津波警報が発表されている地域では安全な場所への避難を継続するよう呼びかけるとともに、このあと、後発地震注意情報を発表する方向で検討していると明らかにしました。気象庁によりますと8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県の八戸市で震度6強、北海道から近畿地方にかけての広い範囲で震度6弱から震度1が観測されました。地震