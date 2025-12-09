総務省消防庁によりますと、青森県東方沖を震源とする地震で、9日午前0時15分現在、北海道内のおよそ2万3000人、岩手県内のおよそ6万7000人など、1道4県のあわせて20市町村、およそ9万人に避難指示が出ています。