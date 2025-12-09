気象庁は、午後11時15分ごろ青森県で最大震度6強を観測した地震について会見を行っています。気象庁の担当者は、現在発表されている津波警報について「津波は繰り返し襲ってくる。警報が解除されるまで安全な場所から離れないで」と呼びかけました。そのうえで、この先の解除などの見通しについては「今後の見通しを示すのは難しい。しばらくの間、様子を見たい」としています。