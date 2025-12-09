青森県で震度6強を観測する地震が発生したことをうけ、小泉防衛大臣は「防衛省災害対策室を設置して情報収集を行う」と発表しました。小泉大臣は臨時の記者会見で、▼早急に地震による被害状況を把握できるよう、関係府省庁および自治体と緊密に連携すること、▼陸・海・空の自衛隊が緊密に連携し、人命救助を第一義とした活動を実施することを指示したということです。また、自衛隊の航空機で上空から被害情報の確認を始めたと明