■「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは 【写真を見る】【青森県東方沖地震】国が発表した”北海道・三陸沖後発地震注意情報”とは大きな地震のあとに、さらなる地震発生の恐れがあることを知らせるもの この情報は国が発表するもので、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域やその周辺で、規模の大きな地震（先発地震）が発生した後に、新たな大規模地震（後発地震）が発生する可能性が、平常時と比べて相対的に高