米国野球殿堂は7日（日本時間8日）、時代別で主に1980年以降に活躍した選手が対象の殿堂入りメンバーを発表し、強打の二塁手として活躍し、00年にナ・リーグMVPに輝いた通算377本塁打のジェフ・ケント氏（57）が選出された。現役時代に薬物使用疑惑があった歴代最多762本塁打のバリー・ボンズ氏（61）と通算354勝のロジャー・クレメンス氏（63）は候補入りして落選した。両氏は16人の選考委員による投票で得票が5票未満だっ