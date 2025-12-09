政府は、8日夜午後11時19分ごろに起きた青森県東方沖の地震について、別の大規模な地震が起きる可能性が普段より高まっているとして、9日午前2時から記者会見を行い「北海道・三陸沖後発地震注意情報」についての発表を行います。