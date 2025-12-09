青森県で震度6強を観測した地震を受け、首相官邸に入る木原官房長官＝8日午後11時48分木原稔官房長官は9日未明、青森県で震度6強を観測した地震を受け、首相官邸で緊急に記者会見した。政府の対応について「被害状況の把握を進め、自治体と緊密に連携を図りながら、警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心として、救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組む」と述べた。高さ3メートル程度の津波が予想されるとして「