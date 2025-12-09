青森県警本部によりますと、午前0時40分時点で、これまでに「家が傾いて、ドアが開かずに出られない」といった110番通報がこれまでに5件確認されているということです。また青森市や消防によりますと、青森市幸畑谷脇にある保育園の近くで住宅で火事が1件発生しているという情報があり、現在、消火活動が行われていますこれまでにけが人が1人いるということですが、意識はあるということです。