トレードでカージナルスからレッドソックスに移籍したメジャー通算１２５勝のソニー・グレイ投手が、２日（日本時間３日）の入団会見でぶち上げた“アンチ・ヤンキース”発言に、ヤ軍のキャッシュマンＧＭが反応した。ＭＬＢ公式サイトのブライアン・ホーク記者が「キャッシュマンがグレイのコメントに反論」の見出しで伝えた。グレイがトレード拒否権を譲歩してレ軍とのトレードを承認した経緯を説明した際に、「レッドソック