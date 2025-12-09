◇フリースタイルスキーW杯モーグル第2戦（2025年12月8日フィンランド・ルカ）男子は開幕戦を制した25年世界王者の堀島行真（トヨタ自動車）が、80・56点で2位に入り、2戦連続の表彰台となった。また島川拓也（日本仮設）は74・77点で5位に入り、シングルモーグルでの自己最高成績（これまでは7位）を更新。来年2月のミラノ・コルティナ五輪へ勢いを付けた。女子は22年北京五輪代表の冨高日向子（多摩大ク）が74・21点で