総務省消防庁によりますと、午前0時半現在、北海道や青森、岩手など20の市町村で9万人以上に避難指示が出ています。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）北海道では1万1826世帯、2万3089人、岩手県では3万3738世帯、6万7271人に対して警戒レベル4の避難指示が出ています。そのほか、青森県、宮城県、福島県でも一部の自治体で避難指示が出ています。（ANNニュース）