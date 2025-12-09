気象庁は、午後11時15分ごろ青森県で最大震度6強を観測した地震について会見を行っています。気象庁の担当者は、揺れについて「1週間程度、特に今後2〜3日間は、今回の地震と同最大震度6強程度の地震に注意してほしい」としたうえで、「過去に地震が続発した事例がある。場合によっては、さらに強い揺れが発生するおそれもある」として注意を呼びかけています。