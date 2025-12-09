青森県八戸市の消防本部によりますと、午前1時現在、「転倒した」などの通報により、救急出動が12件あったということです。一方、現在のところ大きな人的被害はないとしています。また、自宅に置いてある灯油が入ったタンクが倒れたとの通報が12件入っており、タンクの転倒による異臭の通報が相次いでいるということです。