ネットフリックスとパラマウント・スカイダンスのロゴ＝8日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手パラマウント・スカイダンスは8日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）に対し、敵対的買収を開始したと発表した。買収金額は1084億ドル（約17兆円）規模。ワーナーを巡っては、動画配信大手ネットフリックスが5日に720億ドルの買収契約を発表したばかり。パラマウントはワーナー買収をめぐる入札でネ