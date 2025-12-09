気象庁によりますと午前1時13分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手・久慈港では午前1時8分に0.7メートル。北海道・浦河では午前0時38分に0.5メートル。青森・八戸港では午前0時53分に0.4メートル。青森・むつ小川原港では8日午後11時43分に0.4メートル。北海道・えりも町では午前0時16分に0.3メートル。北海道・十勝港では午前0時52分に0.2メートル。宮城・石巻市鮎川では午前0時42分に0.2メートル。岩手釜石で