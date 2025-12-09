北海道電力によりますと、北海道にある苫東厚真火力発電所の2号機が、地震発生直後に緊急停止したということです。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）地震との関連性を含め、停止した原因は調査中としています。現時点では、電力の供給に影響はないということです。（ANNニュース）