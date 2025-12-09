青森県七戸町によりますと、町内の一部世帯で断水が発生しているということです。午前0時10分ごろから「断水した」との連絡が複数の住民から寄せられたということです。町は、地震による影響とみて水道の復旧を急ぐとともに、断水の原因を調べています。