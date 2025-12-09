気象庁前から最新の情報をお伝えしてもらいます。こちらは気象庁前です。この地震の影響で、気象庁はこの後、午前1時15分から会見を行う予定です。また、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか評価を始めています。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道から千葉県の太平洋側に津波を伴う巨大地震が起きる可能性が普段よりも高まっていると評価された場合に発表され、発表されれば対象のエリアに