交通機関への影響です。JR東日本によりますと東北新幹線は福島駅と新青森駅の間の下り線で運転を見合わせていて、午前0時45分現在3本の列車が停車しています。259人が乗っていて、けが人や体調不良者はいないということですが運転再開の見込みは立っていません。新幹線に脱線はないということです。日本航空は9日の運航便に影響はないとしています。また、全日空は現在影響を確認中ということです。