青森県警によりますと、八戸自動車道では、浄法寺ICから八戸IC、八戸JCTから下田ICのいずれも上下線と、下田本線の全線で通行止めとなっています。また、三陸自動車道では、是川ICから階上ICの上下線で通行止めとなっています。現在、道路状況を確認しているということですが、今のところ被害の通報などは入っていないということです。