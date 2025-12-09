9日午前0時58分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。現在、津波警報が発表されています。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、岩手県の盛岡市と二戸市、それに岩手町です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県八戸市五戸町□岩