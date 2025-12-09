プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おもてなしに！白いビーフストロガノフ」 「コールスロー」 「カラメルバームクーヘン」 の全3品。 ゆっくりと楽しみたくなる献立です。ワインと一緒にどうぞ。【主菜】おもてなしに！白いビーフストロガノフ 牛肉とキノコのクリーミーなビーフストロガノフです。バゲットやご飯に添えて。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：648Kcal レシ